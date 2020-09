Hans Gerzlich ist Wirtschafts-Kabarettist und Büro-Comedian. Als ehemaliger Marketingreferent rückt er mit cooler Ironie den mächtigen Bossen und dem wahnwitzigen Büroalltag zu Leibe. Während seiner Show "Bürogeflüster" nimmt er das Publikum mit ins Meeting, in die Kantine, in die Teeküche und ins Vorstellungsgespräch. Sein kurzfristiges Karriereziel: Feierabend. Das langfristige Ziel: Wochenende. Am Samstag, 19. September, von 20 Uhr an ist all das in der Aula der Grundschule Neubiberg am Rathausplatz 9 zu erleben.