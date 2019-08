5. August 2019, 21:27 Uhr Veranstaltungstipp Botanik am Abend

Für die Abendöffnung des Botanischen Gartens, Menzinger Straße 65, an diesem Dienstag, 6. August, bis 22 Uhr haben die Veranstalter wieder vielseitige Angebote ins Programm genommen. Unter dem Titel "Laich am Teich" gibt es im Grünen Saal im Haus 7 der Schaugewächshäuser von 19.30 Uhr an eine Gartenzwerglesung mit Manfred Fock, die von Sophia Schmid an der Zither musikalisch begleitet wird. Um 21 Uhr starten dann gleich drei Führungen zu den Themen "Nachtschwärmer - Pflanzen für Falter und Fledermäuse", "Ameisenbaum und Froschmusik" sowie "Blumendüfte bei Nacht". Treffpunkt ist jeweils vor dem Gewächshauseingang.