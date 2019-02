4. Februar 2019, 22:01 Uhr Veranstaltungstipp Betörender Kuchenduft

Das Figurentheater Pantaleon spielt das Stück "So weit oben" in Ismaning

Sehnsüchtig schauen sie hinauf. Denn aus dem Fenster des hohen Hauses dringt ein betörender Kuchenduft nach draußen, der dem Bär, dem Schwein, dem Hund, dem Hasen und dem Frosch nicht mehr aus dem Sinn geht. Ob das tierische Gespann dann tatsächlich noch in den Genuss eines Stücks Kuchen kommt, ist an diesem Dienstag, 5. Februar, von 16 Uhr an in der Blackbox des Ismaninger Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle, Mühlenstraße 15, zu erleben. Dann spielt das Figurentheater Pantaleon auf Einladung der Gemeindebibliothek das für Kinder von drei Jahren an geeignete Stück "So weit oben" nach dem Bilderbuch von Susanne Straßer.