26. Juli 2019, 22:21 Uhr Veranstaltungstipp Artenvielfalt durch Totholz und Altbäume

Familienführung mit Försterin Katherina Krumm im Walderlebniszentrum Grünwald

Morsche, alte Bäume und am Boden herumliegende Äste sind wichtige Bestandteile des Waldes. Aber warum ist das so? Die Försterin Katherina Krumm wird dieser Frage am Sonntag, 28. Juli, in der Familienführung unter dem Titel "Totholz lebt" auf den Grund gehen. Der Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem historischen Ausstellungspavillon im Walderlebniszentrum Grünwald. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Führung ist kostenlos.