Was den Erwachsenen der Regenschirm, das ist den Kindern die Matschhose - ein Kleidungsstück, dessen Wohlfühlfaktor in seiner Funktion liegt. Denn in Matschhose und Gummistiefeln können sich Kinder auch bei schlechtem Wetter getrost austoben. Das Integra-Haus der Familie am Postweg 8 a in Taufkirchen hat deshalb die erste offizielle Tauschwoche für Matschhosen initiiert. Vom 16. bis zum 20. September können Montag und Dienstag in der Zeit von 14.30 bis 17.15 Uhr sowie Dienstag bis Freitag von 8.30 bis 11.15 Uhr Matschhosen verschiedener Größen getauscht werden. Fragen zum Ablauf können per E-Mail an faze@integra-hachinger-tal.de gerichtet werden.