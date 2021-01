Von Daniela Bode, Neubiberg/Unterhaching

Kurzweilige Gespräche bei einem Glas Sekt, Gäste und Gastgeber in festlicher Kleidung, dankende Worte für ehrenamtliches Engagement. In ein paar Tagen wäre es auch in Neubiberg wieder so weit gewesen. Denn hier findet traditionell Anfang Januar der Neujahrsempfang statt. Seit 20 Jahren ist er ein fester Termin im Kalender der Gemeinde, die vergangenen Jahre immer mit zahlreichen Gästen in der Aula der Grundschule Neubiberg. Nicht aber in diesem Jahr. Weil wegen der Corona-Pandemie große Veranstaltungen momentan nicht stattfinden dürfen, hat die Gemeinde das gesellschaftliche Ereignis für 2021 abgesagt. In bewährter Form wird die beliebte Veranstaltung auch in den anderen Landkreisgemeinden wie etwa Unterschleißheim und Unterhaching - letztere feierte voriges Jahr mit etwa tausend geladenen Gästen in der Hachinga Halle - nicht stattfinden.

In Neubiberg hatte man noch bis im Herbst gehofft, die Veranstaltung etwas verändert stattfinden zu lassen. "Wir hatten ein angepasstes Alternativ-Konzept in der Tasche", sagt Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU). Man überlegte sich, die Ehrenamtlichen und Engagierten bei einer feierlichen Gemeinderatssitzung zu würdigen mit Bewirtung am Platz und bei ausreichend Sicherheitsabstand. "Die aktuellen Coronaregelungen machen aber auch eine solche Veranstaltung unmöglich", sagt der Rathauschef.

Auf ein digitales Format auszuweichen, kam für ihn nicht in Frage. Das werde dem Anlass, Menschen für herausragende Leistungen zu ehren, nicht gerecht. "Zum anderen lebt die Veranstaltung vom persönlichen Austausch, den Begegnungen und Gesprächen", sagt er. Auch in Unterschleißheim wird es keinen digitalen Neujahrsempfang geben, wie Bürgermeister Christoph Böck (SPD) sagt, dafür aber einen digitalen Weihnachts- und Neujahrsgruß. Schon im Oktober entschied der Ältestenrat dort, alle Veranstaltungen mit überwiegend geselligem Charakter bis März 2021 abzusagen. Auch in Pullach fällt der Neujahrsempfang dieses Jahr aus. Stattdessen hat die Gemeinde nach eigenen Angaben den Kreis derer erweitert, die von Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) einen Weihnachtsbrief erhalten. Die Gemeinde Unterhaching versucht laut Rathaussprecher Simon Hötzl, für Januar ein digitales Format zu finden, in dem die wichtigsten Informationen der abgesagten Bürgerversammlung, aber auch der Dank an die ehrenamtlich Engagierten transportiert werden können.

Leicht fiel den Bürgermeistern der Verzicht auf die Feiern sicher nicht, denn die Neujahrsempfänge sind auch bei ihnen beliebt. "Es ist wirklich schade, denn der Neujahrsempfang ist ein Highlight im gemeindlichen Veranstaltungskalender", sagt Pardeller, der die Gemeinde erst seit Mai lenkt. Er habe sich sehr darauf gefreut. "Gerade nach diesem schwierigen Jahr, in dem die Pandemie so ungefähr alles durcheinandergewirbelt hat und soziale Kontakte erheblich beschränkt werden mussten, wäre der Neujahrsempfang eine schöne Gelegenheit gewesen, zusammenzukommen", sagt er. Gerne hätte er die besonderen Leistungen der Bürger gewürdigt. Auch Unterhachings Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD), der schon oft zu der Veranstaltung eingeladen hat, schmerzt es "sehr, dass wir im Jahr 2021 den Neujahrsempfang nicht in der traditionellen Form durchführen können". Der Empfang diene vor allem der Wertschätzung für die Menschen, die sich ehrenamtlich in Unterhaching engagieren. "Gerade das Jahr 2020 hat mir gezeigt, dass auch schwierigste Herausforderungen zu meistern sind, wenn wir in Unterhaching zusammenstehen und uns gezielt um die kümmern, die unsere Hilfe am nötigsten brauchen", sagt er. Auch Böck bedauert die Absage, denn er schätzt an dem Empfang vor allem "die vielen persönlichen Begegnungen mit den Gästen" und die Gelegenheit, bei der "wir die örtliche Gemeinschaft und Verbundenheit stärken können". Außerdem hebt er die "sehr vielfältige Mischung von Ehrenamtlichen" hervor, die beim Unterschleißheimer Empfang zusammenkämen.

Die Kommunen setzen nun ihre Hoffnungen auf den Sommer und auf das kommende Jahr. Die Gemeinde Unterhaching plant "als Ersatz für den Neujahrsempfang eine Veranstaltung unter freiem Himmel in der Sommerzeit, wenn es die Infektionslage dann zulässt", sagt Hötzl. Auch Unterschleißheim und Neubiberg wollen die Ehrungen nachholen. "Wir werden sie auf 2022 verschieben", sagt etwa Pardeller. Das sei dem Anlass angemessen. "Dafür wird 2022 der Empfang vielleicht etwas größer ausfallen", sagt er.