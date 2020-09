Vielerorts starten jetzt nach langer, weitgehend veranstaltungsfreier Zwangspause die neuen Spielzeiten - unter Bedingungen, die dem Infektionsschutz geschuldet sind. In einer prominenten Gemeinde am Isarhochufer bleibt der Vorhang jedoch geschlossen

Von Udo Watter, Landkreis

Es war eines der allerletzten Konzerte vor der großen Pause, der Atem von Abschied wehte durch den Abend, Wehmut beseelte Künstler wie Publikum gleichermaßen: Als der Cellist Eckart Runge und der Pianist Jacques Ammon am 12. März im nicht mehr ganz so voll besetzten August-Everding-Saal in Grünwald ihr Programm "Roll Over Beethoven" präsentierten, sprach dann noch Runge im Angesicht der um sich greifenden Pandemie den schönen Satz aus: "Wir dürfen uns nicht umarmen. Dafür soll uns heute die Musik umarmen".

Musikalische Umarmungen dieser Art gab es anschließend lange nicht mehr oder allenfalls im Streaming-Format - und dann nach den ersten Lockerungen hauptsächlich unter freiem Himmel. Nun steht die generelle Rückkehr der Kultur auf die Ebene der Liveerfahrungen bevor, ihre Realisierung unter Dach gestaltet sich bekanntlich nicht ganz unkompliziert. Dass es in größerem Dimensionen funktionieren kann, hat sich gerade bei den Salzburger Festspielen gezeigt, gleichwohl haben die Veranstalter im Landkreis ja mit unterschiedlichen Bedingungen umzugehen. Die Größe der Säle, die Modernität der Technik inklusive der Belüftungsanlagen, das Ticketing oder Abo-System, die Dimension und Art der Veranstaltung - es gibt viel zu bedenken und zu organisieren.

Detailansicht öffnen Der August-Everding-Saal in Grünwald - hier ein Bild vom Neujahrskonzert - wird geschlossen bleiben. Die Bedingungen sind dort für Konzerte unter den derzeitigen Auflagen suboptimal, doch Kritiker bemängeln auch fehlende Konzepte und Initiativen von Seiten des Rathauses. (Foto: Claus Schunk)

Vielerorts im kulturell ohnehin sehr aktiven Landkreis laufen die Programme jetzt wieder an, im September, im Oktober, zahlreiche wurden in dieser Zeitung in den zurückliegenden Wochen schon angekündigt und vorgestellt. Und bei aller gebotenen Vorsicht und den Einschränkungen - partielle Maskenpflicht, Abstandsregeln, kein Catering, keine Pause, kürzere Vorstellungen, personalisierter Kartenkauf - viele Kulturmacher von Unterschleißheim über Garching und Haar bis Ottobrunn, Unterhaching und Neubiberg können es kaum erwarten.

"Die Vorfreude ist riesig" sagt auch Florian Nagel vom Bürgerhaus Unterföhring. Dort hebt sich der Vorhang am 17. September mit dem Auftritt des Kabarettisten Frederic Hormuth. Während der zurückliegenden Wochen hat man bereits Open-Air-Kino und Jazz-Konzerte veranstaltet, eine klassische Sommerpause hatte das Unterföhringer Bürgerhaus-Team aber ohnehin nicht. Es war ja viel vorzubereiten, um den, in Bayern durchaus strengen Hygieneauflagen und Infektionsschutzmaßnahmen gerecht zu werden. Im Bürgerhaus gibt es eine Tischbestuhlung, von 94 Einzelplätzen bis zu 200 in Gruppenhaushalten (die erlaubte Höchstzahl). Es gibt eine Hygienebeauftragten, die Belüftung ist auf modernem Stand. Die Zuschauer, so war Nagels Erfahrung während der Open-Air-Vorstellungen, zeigen sich kooperativ: "Da ist viel Verständnis da. Und Freude, dass wieder was geht." Das Programm ist bunt, sogar eine Eigenproduktion zum Jubiläum - zehn Jahre Bürgerhaus - wird es Ende Oktober geben: Dann tritt die Bürgerbühne unter Leitung von Anschi Prott auf.

Detailansicht öffnen Hält sich mit Kabarett und Tuba spielen über Wasser: Andreas Martin Hofmeir gastiert im Oktober in Oberhaching. (Foto: Veranstalter)

Auch Volker Böhm und sein Kulturteam in Oberhaching haben in den zurückliegenden Monaten viel Energie darauf verwendet, mit der neuen Situation umzugehen. "Das letzte halbe Jahr war seltsam. Es war fast noch mehr zu tun als sonst: Rückabwicklungen, Verschiebungen, die Verschiebung der Verschiebungen", so Böhm. Nun, der Blick geht aber jetzt primär voraus. "Wir wollen wieder was anbieten und freuen uns, aber es ist eine Herausforderung", sagt Böhm. Von einem "normalen" Betrieb sei man noch weit entfernt. Los geht's im Oktober, am 10. Oktober spielt der Brunnthaler Pianist Christoph Amtmann, am 11. Oktober gibt Andreas Martin Hofmeir, Tubaist und Kabarettist zwei Abendvorstellungen. Gemäß Hygienekonzept reduziert sich die Anzahl der Sitzplätze erheblich und statt einer Veranstaltung mit Pause werden in der neuen Saison zwei einstündige Veranstaltungen mit denselben Künstlern an einem Abend realisiert. "Für die Künstler ist das in Ordnung. Die wollen ja alle wieder auftreten", erklärt Böhm. Das Programm ist vielfältig, ein Höhepunkt dürfte das dreitägige Festival für Kammermusik, Literatur und Weltmusik im Januar sein, sowie ein Konzert von Bernd Lhotzky zu seinem 50. Geburtstag am 11. Dezember. Der in Oberhaching aufgewachsene Jazzpianist hat das Livegefühl sehr vermisst. "Er will unbedingt wieder spielen" sagt Böhm.

In Pullach, wo das Programm mit dem Auftritt der "pazifistischen Schnellfeuerwaffe des politischen Kabaretts", Anny Hartmann am 16. September startet, ist die Vorfreude ähnlich. "Die Leute haben ein Bedürfnis nach Kultur, und die Musiker dürsten nach Auftritten", so Hannah Stegmayer, Leiterin des Bürgerhauses. Auch sie bietet ein buntes Programm an, unter Berücksichtigung der Hygieneregelungen werden etwa 100 Plätze zur Verfügung stehen.

Auf der anderen Seite der Isar dürfte die kulturelle Auszeit indes länger andauern. Der August-Everding-Saal, Schauplatz des eingangs erwähnten Konzertes, wird noch eine Weile klanglos bleiben, die namhaften Reihen "Grünwalder Konzerte" und "Klassik plus" sind auf Eis. Das (ohnehin nicht mehr allzu moderne) Bürgerhaus Römerschanz fungiert als Sitzungssaal des Gemeinderats und fällt laut Geschäftsleitung als Veranstaltungsort aus. Nicht zuletzt der Blick über den Fluss weckt jedoch Fragen ob des Grünwalder Sonderwegs: "Es ärgert mich, dass nicht einmal versucht wird, was zu machen" sagt Gemeinderätin Ingrid Reinhart (Grüne). "Pullach probiert wenigstens was. Aber wer nichts macht, kann auch nichts falsch machen". Oliver Schmidt, Gemeinderat von den Parteifreien (PGB) erhofft sich ebenfalls, dass "man demnächst zumindest ein Konzept schmiedet, wie man Veranstaltungen wieder realisieren" könnte oder auch alternative Veranstaltungsformate andenke. Beide sind Mitglieder im Kulturausschuss und haben den Verdacht, dass im Rathaus und bei Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) derzeit kein übermäßiges Interesse am der Kultur herrsche. "Die Initiative von Herrn Neusiedl ist nicht so ausgeprägt", so Schmidt. Tobias Dietz, Hauptamtsleiter und Coronabeauftragter der Gemeinde Grünwald weist die Kritik zurück. "Ich denke, ich kann auch im Namen des Bürgermeisters sagen: Wir würden wieder sehr gerne was machen." Die Situation im August-Everding-Saal sei aber schwierig: Der hat im Normalfall Plätze für 304 Besucher. Mit seiner festen Bestuhlung und entsprechend den Abstandsregeln wäre bei einem Konzert Platz für 72 Besucher, wenn man von Zweierhaushalten ausginge. Auch die Belüftungssituation ist suboptimal. "Wir sind dabei, das technisch zu prüfen", erklärt Dietz. Generell sei es aber ein Riesenaufwand. Es stelle sich die Frage, ob sich das lohne, zumal es ja um den angemessenen Infektionsschutz der Besucher, Mitarbeiter und Künstler ginge.

Detailansicht öffnen Die Kabarettistin Anny Hartmann wird bald die Saison in Pullach eröffnen. (Foto: Wolfgang Michel/oh)

Nun, darum geht es natürlich auch in anderen Gemeinden, die - unter jeweils eigene Bedingungen - ihre Lösungen gefunden haben. Auch die Situation für die Grünwalder Abonnenten ist nicht befriedigend, zumal die Informationslage auf der Gemeinde-Homepage sehr dürftig ist. Die geplanten Veranstaltungen wurden alle ohne weitere Hinweise von der Seite genommen. Online-Ticketing gibt es in der Gemeinde noch nicht. Regine Müller, Kulturreferentin in Grünwald, darf derzeit gegenüber der Presse keine Auskünfte erteilen. Solange von Seiten der Geschäftsleitung im Rathaus keine entsprechende Impulse kommen, sind wohl auch ihre Gestaltungsmöglichkeiten einschränkt.

Während also vielerorts im Landkreis die Kultur wieder zurückkehrt, setzt Grünwald derzeit noch andere Prioritäten.