30. Mai 2019, 22:08 Uhr Veranstaltung Grundrechte, keine Lippenbekenntnisse

Kaum eine Gemeinde im Landkreis feiert das 70-jährige Bestehen des Grundgesetzes so ausgiebig wie Pullach. Auch die Charlotte-Dessecker-Bücherei beteiligt sich an den Würdigungen: Am Dienstag, 4. Juni wird der Münchner Autor und Rechtsanwalt Georg M. Oswald aus seinem neuen Buch "Unsere Grundrechte. Welche wir haben, was sie bedeuten und wie wir sie schützen" lesen. Oswald, dessen erfolgreichster Roman "Alles, was zählt" von 2000 mit dem International Prize ausgezeichnet wurde, will darin vor allem zeigen, dass unsere Grundrechte alles andere als selbstverständlich sind und was zu tun ist, um sie nicht zu Lippenbekenntnissen verkommen zu lassen. Die Schulklassenlesung in Kooperation mit dem Pullacher Otfried-Preußler-Gymnasium ist offen für alle, Beginn 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, wegen begrenzten Platzangebots ist eine Reservierung ratsam (Tel.74 44 00 11).