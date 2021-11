Die Tafel der Nachbarschaftshilfe mit Sitz in Vaterstetten führt fortan auch die Nachbargemeinde Grasbrunn im Namen. "Wir verstehen das als eine Form der Würdigung", erklärt der Geschäftsführer der neuen "Tafel Vaterstetten-Grasbrunn", Oliver Westphalen. "Das Engagement der Verwaltung, der Bürgerinnen und Bürger in Grasbrunn für die Tafel ist grandios." Die Einrichtung versorge in ihrem Tafelladen in Vaterstädten auch Menschen aus Grasbrunn. Man erfahre so viel Unterstützung aus Grasbrunn, habe dort viele helfende Hände und Spender.