Von Iris Hilberth und Anna-Maria Salmen, Unterhaching

Der Parkplatz vor dem Norma an der Münchner Straße ist an diesem Vormittag nahezu voll. Drinnen verteilt sich die Kundschaft zwischen Regalen mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Aktionsware. Es sieht so aus wie in jedem Discounter. Seit zehn Tagen aber kennt ganz Deutschland diesen Laden in Unterhaching. Hier wurde Vanessa Huber zum letzten Mal gesehen, bevor sie am 5. November verschwand. In einem Video, das die Polizei Mitte Januar veröffentlichte und das in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst gezeigt wurde, sieht man die 39-Jährige beim Einkaufen. Danach verliert sich jede Spur von ihr.