Einen Strafzettel hinter der Windschutzscheibe können Autofahrer täglich vorfinden, eine Blume hingegen nur einmal im Jahr und das nur, wenn ihr Auto korrekt abgestellt ist: Tausende Rosen für Richtigparker verteilten auch an diesem Valentinstag Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zweckverbandes Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland wieder - wie hier Rolf Holub an Diether Resch in Neuried - als blumige Windschutzscheiben-Grüße.