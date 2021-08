Elefantös: Exkursionen in den Tierpark gehören zu den beliebtesten Angeboten der Ferienprogramme. Kein Wunder, wenn man kleinen und großen Rüsselträgern wie hier in Hellabrunn beim Wasserspiel zugucken kann.

Von Tatjana Tiefenthal, Neubiberg

Es sind die zweiten Ferien in der Corona-Pandemie und Urlaube sind auch dieses Jahr nur bedingt möglich. Viele Jugendzentren im Landkreis bieten daher ein Ferienprogramm an, dass auch rege genutzt wird. "Unser Programm ist voll, das ist es eigentlich jedes Jahr", sagt Alexa Schlindwein vom Gleis 3 in Neubiberg. Auch könne dieses Jahr das Programm wieder in vollem Umfang angeboten werden, nachdem vergangenes Jahr vieles ausfallen musste. Die Jugendlichen konnten einzelne Programmpunkte wählen, acht Kinder sind pro Veranstaltung möglich. Von Ausflügen in den Tierpark über Radtouren, bis zu Besuchen im Kletterpark sei alles dabei. Für Grundschüler gibt es den Ferienexpress, der für eine Woche gebucht wird, und ebenfalls verschiedene Ausflüge und Kreativangebote beinhaltet. Hier sind 20 Kinder in einer Gruppe. Auch die jährliche Ferienfahrt zum Reiterhof, die letztes Jahr ausfallen musste, kann diesen Sommer wieder stattfinden.

Im zweiten Corona-Sommer ist bei vielen Punkten bereits klar, worauf geachtet werden muss. "Wir versuchen, so viel es geht draußen zu veranstalten", erklärt Schlindwein das Hygienekonzept. Es gebe jedoch immer einen Notfallplan für schlechtes Wetter. "Letztes Jahr war lange unklar, ob Bahnfahrten mit dem Hygienekonzept vereinbar sind", sagt Schlindwein. Daher fingen sie an, die meisten Ausflüge mit dem Rad zu bestreiten. Das wird dieses Jahr fortgeführt, obwohl sie mit den Jugendlichen wieder Bahn fahren dürften. Außerdem sei der Betreuungsschlüssel corona-bedingt höher. "Wenn sich die Kinder anderen Menschen nähern, muss man schauen, dass alle die Masken aufsetzten und den Abstand einhalten", sagt Schlindwein. Dafür brauche man einfach mehr Betreuer. Mittlerweile könne man Vieles besser einschätzen als vergangenes Jahr und die Stimmung sei dank guter Planung entspannter. "Auch die Kinder haben sich an vieles einfach gewöhnt", berichtet Schlindwein aus ihrer Erfahrung, "die Kinder freuen sich über jeden Ausflug und jedes Bisschen Normalität." Die Maske gehöre einfach schon dazu.

Das Gleis 1 in Unterschleißheim bietet wegen der hohen Nachfrage eine zusätzliche betreute Ferienwoche an. "Die reguläre Woche ist ausgebucht, aber im Zusatzangebot in der vorletzten Ferienwoche sind noch fünf Plätze frei", sagt Daniela Albrecht. 20 Kinder ab der zweiten Klasse sind pro Woche möglich, am ersten Tag der Ferienwoche muss jedes Kind einen negativen Corona-Test vorzeigen. Auf dem Programm steht unter anderem ein Minigolfspiel unter Schwarzlicht, ein Besuch des Lokschuppens in Rosenheim und die Aufnahme eines Hörspiels. "Wir haben schon Rückmeldungen erhalten, dass sich die Kinder sehr auf das Programm freuen", sagt Albrecht.

Neben der betreuten Ferienwoche bietet das Gleis 1 zusammen mit der Stadt die "Aktion schöner Ferientag" an. Hier steht beispielsweise ein Graffiti-Workshop, ein Töpferkurs und ein Ausflug an den Schliersee auf dem Programm. Wie die meisten Ferienangebote ist auch die "Aktion schöner Ferientag" bereits ausgebucht. "Die Nachfrage ist groß und gerade bei den Angeboten, die drinnen stattfinden, können wegen der Hygieneauflagen nur fünf Kinder teilnehmen", sagt Albrecht. Im Jugendzentrum gilt außerdem die Maskenpflicht, solange man nicht sitzt.

Beim Ferienprogramm in Ottobrunn gibt es hingegen bei einigen Angeboten noch freie Plätze. Über die Website der Volkshochschule Südost kann beispielsweise noch Bogenschießen, Zaubern für Kinder, Beachvolleyball oder Boule gebucht werden.