Der Verein "Dein Nachbar" setzt sich dafür ein, dass ältere Menschen nicht vereinsamen und sucht Freiwillige, die sich mit einbringen wollen. Die ehrenamtlichen Helfer sollen bei stationären Einrichtungen und alternativen Wohnformen im Landkreis eingesetzt werden. Dort kann es darum gehen, mit den Bewohnern zu spielen, ihnen vorzulesen oder mit ihnen spazieren zu gehen. Interessierte werden vom Fachpersonal detailliert eingeführt. Des Weiteren erhalten alle eine Hygieneschulung, sodass keine Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus für die Bewohner besteht. Der Verein "Dein Nachbar" mit Sitz in der Agnes-Bernauer-Straße 90 in München ist telefonisch von 9 bis 12 Uhr erreichbar unter 089/960 40 400, per E-Mail an info@deinnachbar.de.