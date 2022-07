Beim Zusammenstoß zweier Autos sind am Mittwoch gegen 15 Uhr in Unterschleißheim beide Fahrer leicht verletzt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Wagen bei Rot von der B 13 in die Kreuzung mit der Landshuter Straße und der Auffahrt zur A 92 ein. Dabei kollidierte er mit dem Wagen eines 57-Jährigen, der von rechts kam und die Bundessstraße bei Grün in Richtung Landshuter Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen des Unfallverursachers nach links abgelenkt, geriet auf die Leitplanke und rutschte auf dieser noch etwa 50 Meter weiter. Er erlitt eine Schnittwunde an der Hand, der 57-Jährige ein Halswirbelschleudertrauma. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Bundesstraße in Fahrtrichtung Haimhausen und die Autobahnanschlussstelle Lohhof waren für circa zwei Stunden gesperrt werden.