17. Februar 2019, 21:52 Uhr Unterschleißheim/Ismaning Fitness für Leib und Seele

Das umfangreiche Angebot der Volkshochschule

Singen und Tanzen sind Ausdruck der Lebensfreude - eine Art Fitness für Leib und Seele. Das mag der Grund für das vielfältige Kursangebot sein, das die VHS Nord in diesen Sparten anbietet. Da ist zum Beispiel der Kurs "Offenes Circle Singing" am 20. und 27. Februar in Unterschleißheim. Oder die Tanzkurse für Klein und Groß, die am 20. Februar in Ismaning starten. Und im Mai gibt es sogar einen Hochzeitskurs, damit sich das Brautpaar sicher übers Parkett bewegen kann. Das komplette Angebot ist zu finden unter www.vhs-nord.de.