Vor allem ältere Badegäste sollen am Unterschleißheimer See künftig ein wenig mehr Komfort vorfinden. Die SPD und der Seniorenbeirat setzen sich dafür ein, dass am Seeufer eine sogenannte Umkleideschnecke errichtet wird. Der Sichtschutz aus Beton soll es ermöglichen, leichter aus seinen nassen Badesachen herauszukommen. Als Vorbild gilt eine solche Einrichtung, die vor kurzem die Nachbarstadt am Garchinger See hat aufstellen lassen. Gut 5000 Euro kostet so ein Betonbauwerk. Im Stadtrat wurde ein entsprechender Antrag zur Behandlung in der Verwaltung angenommen, nachdem SPD-Stadträtin Antje Kolbe dafür geworben hatte. Allerdings reagierte CSU-Fraktionschef Stefan Krimmer gereizt, weil der Antrag offiziell als konzertierte Aktion von SPD und Seniorenbeirat ausgegeben wurde. Da werde etwas verquickt, sagte er, was sauber getrennt bleiben müsse. SPD-Fraktionschef Thomas Breitenstein sagte zu, das zu klären. Antje Kolbe ist auch Mitglied im Seniorenbeirat und hatte den Antrag mit dessen Vorsitzender Sonja Lehnert eingebracht.