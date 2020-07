Eigentlich war es ein Spontaneinfall, entstanden in der Not: Weil das Einkaufen in geschlossenen Räumen vielen Menschen während der Corona-Zeit nicht möglich oder nicht empfohlen war, hatte die Stadt Unterschleißheim kurzerhand einen weiteren Markttag eingeführt. Neben dem traditionellen Wochenmarkt am Samstag konnten sich Bürgerinnen und Bürger auch Mittwochvormittags auf dem Rathausplatz an Ständen mit Lebensmitteln versorgen. Da der Markt so gut angenommen wurde, hat die Stadt nun beschlossen, diesen beizubehalten.

Auch wenn die Corona-Beschränkungen in Zukunft weiter gelockert werden, sollen weiterhin jeden Mittwoch Händler an mindestens zwölf Ständen ihre Waren auf dem Rathausplatz anbieten können. Mit einem Unterschied: Der Markt wird künftig am Nachmittag statt wie bislang vormittags stattfinden. Auf diese Weise sollen auch Berufstätige die Möglichkeit haben, sich dort nach der Arbeit mit frischen Lebensmitteln zu versorgen. Zudem erhofft sich die Verwaltung, dass auch die dortige Gastronomie von der Belebung des Rathausplatzes profitiert, ebenso wie die umliegenden Einzelhändler.

Damit der Mittwochsmarkt keine Konkurrenz zum traditionellen Samstagsmarkt wird, soll sich das Angebot von jenem unterscheiden, beispielsweise durch einen Fokus auf Bioqualität, Regionalität und nachhaltige Produktion.