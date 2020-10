Zwei Botschaften an die Sportler

Von Irmengard Gnau, Unterschleißheim

Die Mitglieder des SV Lohhof haben derzeit Anlass, mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf das Geschehen in ihrer Stadt zu schauen. Einerseits hat der Stadtrat nun endgültig entschieden, der Skate-Abteilung des SV einen Zuschuss von 400 000 Euro zu gewähren; damit hat die Stadt den Weg freigemacht für die lange geplante Neugestaltung des Platzes der "Rolling Wheels". Der 25 Jahre alte Skatepark am südlichen Ortsrand von Lohhof, der bislang vor allem aus Holzrampen bestand, wird in den kommenden Monaten für eine Million Euro ein neues Gesicht aus Ortbeton erhalten.

Die Freude bei Thomas Stellwag, Abteilungsleiter der Rolling Wheels und selbst BMX-Fahrer, und seinen Sportsfreunden ist dementsprechend groß. Bereits an diesem Montag wird mit dem Architekten und der ausführenden Baufirma ein Treffen zur weiteren Planung stattfinden. Bauherr des Projekts ist der SV Lohhof. Auch dessen Präsidentin Brigitte Weinzierl freut sich, dass der Umbau der Skate-Anlage nun vorangeht. Die Abteilung hat zuletzt großen Zulauf verzeichnet; zudem soll BMX bald Olympische Disziplin werden.

Auf der anderen Seite musste SV-Präsidentin Weinzierl, die für die CSU im Stadtrat sitzt, eine Hiobsbotschaft vernehmen. Die Einfachhalle im Ballhausforum wurde mit sofortiger Wirkung gesperrt. Damit müssen die Sportler des SV Lohhof auf eine weitere Trainingsstätte verzichten. Es bestehe Gefahr, dass die Holzdeckenplatten in der Halle herunterbrechen, weil auf der Dachfläche Undichtigkeiten bestehen, sagte Bürgermeister Christoph Böck (SPD) im Stadtrat. Sachverständige prüfen, welche Arbeiten nötig sind.

Diese Schadensmeldung ist ein weiterer Tropfen in ein Fass, welches manchem inzwischen ohne Boden zu sein scheint: Seit Jahren tauchen am Ballhausforum, das 2006 als kombinierte Veranstaltungs- und Breitensportarena eröffnet wurde, immer wieder neue Schäden auf. Insbesondere das Dach und die Kuppelkonstruktionen sind an mehreren Stellen undicht, sodass bei Regen Wasser eintritt. Bereits vor Jahren hatte heftiger Schimmelbefall einen Großteil der vom SV Lohhof genutzten Räume unbrauchbar gemacht. Aktuell werden die Gymnastikräume saniert. Im Geräteraum zwischen Volleyball- und Judohalle ist Schimmel entdeckt worden, sodass die Judoka ihr Training aussetzen mussten, um den Zugang zur Baustelle zu ermöglichen; dieser soll nun zumindest verlegt werden über die Volleyball-Einfachhalle.

Gleichwohl fehlen dem SV Lohhof und seinen etwa 5000 Mitgliedern Trainingsmöglichkeiten. Zusätzlich zum Ausfall der Flächen im Ballhausforum steht die Sporthalle der Realschule wegen des Umbaus nicht zur Verfügung. "Wenn jetzt der Winter kommt, bekommen wir wirklich Probleme", sagt Weinzierl. Fallen die Temperaturen, brauchen etwa die Fußballer der jüngeren Altersklassen eine Halle zum Trainieren. Dazu kommt, dass wegen der Corona-Pandemie bei den allermeisten Sportarten Abstandsregeln gelten, die wiederum einen größeren Platzbedarf mit sich bringen. "Diese Raumsituation und Corona gleichzeitig ist unglaublich schwer zu organisieren", sagt Weinzierl. Der neue Skateplatz ist da ein Lichtblick. Da dieser eine reine Freianlage ist, müssen sich die Sportler dort auch keine Sorgen um ein undichtes Dach machen.