10. Februar 2019, 21:52 Uhr Unterschleißheim Zusätzliche Container für Hortplätze

An der Grundschule an der Ganghoferstraße in Unterschleißheim werden noch weitere Container für den Kinderhort aufgestellt. Eine Aufstockung des bestehenden Provisoriums ist aus statischen Gründen nicht möglich. Kündigungen von Hortplätzen werde es nicht geben, versicherte die Stadtverwaltung, für das laufende Schuljahr würden auch weitere Anmeldungen angenommen.

Allerdings hat das Landratsamt München die provisorische Betriebserlaubnis für den Hort-Container in diesem Kalenderjahr noch nicht verlängert. Für die Aufsichtsbehörde fehle noch "ein mittelfristiges Konzept, wie die Unterbringung der Hortkinder an der Schule zukünftig unter Berücksichtigung der nötigen Qualitätsstandards gewährleistet werden kann", räumt die Stadtverwaltung Unterschleißheim ein. Hier sei man aber "intensiv in Gesprächen, um schnellstmöglich eine Verlängerung der Betriebserlaubnis zu erhalten".

Eine Aufstockung des Modulbaus um weitere zwei Etagen zur Unterbringung aller Hortkinder an einem Standort ist dabei aus statischen Gründen nicht möglich. Dem Rathaus erscheint es nun am sinnvollsten, noch einen anderen Standort auf dem Gelände zu erschließen und dort weitere Container aufzustellen. Zusätzlich wird noch die Umnutzung von Räumlichkeiten innerhalb des Schulgebäudes für Betreuungszwecke untersucht.

Bürgermeister Christoph Böck (SPD) versicherte im Stadtrat, er sei überzeugt, "dass wir das zügig erledigt bekommen". Er räumte ein, dass es durch die offenen Fragen "momentan etwas Unsicherheit" bei den Eltern gebe. Ausdrücklich betonte er aber, dass es keine Aufkündigung von Plätzen gebe. Die Stadtverwaltung kündigte an, dass sogar Neuanmeldungen berücksichtigt werden könnten.