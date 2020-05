Bernhard Schüssler und Johannes Rohleder von den Grünen in Unterschleißheim setzen sich kritisch mit der Forderung der Freien Wähler in Bayern auseinander, verpflichtend ein soziales Jahr für junge Menschen einzuführen. Die Corona-Krise zeige jetzt die Versäumnisse im Bildungssystem der Vergangenheit auf: Verpasste Digitalisierung, Bildungsungleichheit durch unterschiedliche Ausgangslagen beim Homeschooling, und vielen Schulleitern sei bei den Hygieneplänen wohl nicht mehr zum Lachen zumute, wenn in maroden Schulgebäuden Seife und Warmwasser schon zum Luxus gehörten, die Toiletten verschmutzt seien und Papiertücher Mangelware. Zudem herrsche Fachkraftmangel, da viele Pädagogen zum Hochrisikoklientel gehörten und nicht in der Schule arbeiten könnten. "Die Forderung unseres Kultusministers Piazolo, kein Kind solle durch Corona benachteiligt werden, bleibt ein frommer Wunsch, die Realität sieht ganz anders aus", schreiben Schüssler und Rohleder in einer Pressemitteilung.

Zur Idee, Sozialdienst abzuleisten, fragen sie: "Sollen die jungen Menschen jetzt ernsthaft für unsere jahrelangen Versäumnisse in der Sozialbranche büßen?" Dort herrsche Fachkräftemangel wegen der schlechten Arbeitsbedingungen und Bezahlung. Solange sich das nicht ändere, würden sich junge Leute auch nicht für solche Berufe entscheiden. Die Grünen erinnern daran, dass früher Zivildienstleistende genutzt worden seien, um Personallücken zu stopfen, "und die Löhne für regulär angestelltes Personal künstlich niedrig zu halten". Sie schlagen stattdessen vor, das soziale Jahr müsse "attraktiver, erweitert und besser bezahlt werden". Die Krise sei dazu angetan, neue Maßstäbe zu setzen, "für eine Gesellschaft, die soziale Berufe und Tätigkeiten besser entlohnt und wertschätzt".