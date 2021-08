Als "niederschmetternd" bezeichnet Jürgen Radtke, Stadtrat der Grünen in Unterschleißheim, die Erkenntnisse, die eine Anfrage seiner Fraktion an die Rathausverwaltung hervorgebracht hat. Seine Fraktion wollte wisse, wie viele Bäume auf städtischen Flächen in den vergangenen fünf Jahren gefällt worden sind. Die Antwort sei zwar "präzise, schnell und einfach erstellt" worden, so Radtke, sie sei aber auch erschütternd: Insgesamt 488 Fällungen, so die Auswertung, sind demnach in den zurückliegenden fünf Jahren in Unterschleißheim vorgenommen worden, was etwa sechs Prozent des Gesamtbestandes entspricht.

Die Anfrage der Grünen erfolgte zum Ende der sogenannten Baumfäll-Periode Ende Februar. Dabei wollten Radtke und seine Mitstreiter auch wissen, aus welchen Gründen die Bäume gefällt wurden und wie viele Erstpflanzungen als Kompensation für die weggefallenen Bäume neu gepflanzt worden sind. Dass die Auswertung der Ergebnisse so schnell und detailliert habe erfolgen können, so Radtke, liege daran, dass seit 2016 alle Fällungen und Neupflanzungen in Unterschleißheim im sogenannten Baumodul des Geoinformationssystems (GIS) aufgenommen werden.

Die nahezu 500 Baumfällungen, so der Grüne, seien aus unterschiedlichsten Gründen erfolgt - etwa weil Bäume abgestorben sind oder am Absterben waren, Sturmschäden aufwiesen, die Verkehrssicherheit beeinträchtigten, städtischen Baumaßnahmen zum Opfer fielen oder auch dem Eschentriebsterben. Etwa 77 Prozent der gefällten Bäume unterlagen dabei der städtischen Baumschutzverordnung, wie Radtke berichtet, der auf genau diese Regelung hinweist: "Die Stadt Unterschleißheim unterliegt der Baumschutzverordnung, ebenso wie alle anderen Eigentümer von Grundstücken. Deswegen sollte die Stadt mit einem verantwortungsvollen Umgang mit Bäumen und bei Fällungen mit zügigen Nachpflanzungen Vorbild für alle Unterschleißheimer sein."

Denn die Grünen, so der Stadtrat, seien "baff erstaunt" gewesen angesichts der geringen Zahl an Neupflanzungen. Nur 59 Ersatzpflanzungen, so sei berichtet worden, habe es als Kompensation gegeben - mehr als 300 fehlten also noch, so Radtke. Zudem seien aus weiter zurückliegenden Jahren noch weitere 112 Ersatzpflanzungen nötig. "Begründet wurde die geringe Zahl der Pflanzungen unter anderem damit, dass in 2021 kein Budget eingeplant war und die Personalkapazitäten der Stadtwerke nur für 35 neue Bäume pro Jahr ausreichen", schreibt Radtke. Zudem fehlten ein Bagger und ein Gießwagen. "Immerhin hat der Umwelt- und Verkehrsausschuss dann auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, ab 2022 jährlich 230 000 Euro, entspricht den Kosten für 100 neue Bäume, im Haushalt vorzusehen", so der Grüne weiter.

Dennoch sei es wichtig, auf die Bedeutung von alten und großen Bäumen hinzuweisen, die für den lokalklimatischen Ausgleich eine große Rolle spielten, so Radtke. "Die Auswirkungen des Klimawandels werden in unseren Breiten und damit auch in unserem direkten Lebensumfeld immer mehr spürbar", mahnt Radtke. Daher schlagen die Unterschleißheimer Grünen vor, in Alt-Lohhof konkret zu untersuchen, welche Straßenzüge mit Bauminseln ergänzt werden könnten, ebenso bestehende Grünanlagen und Alleen.