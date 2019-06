4. Juni 2019, 21:56 Uhr Unterschleißheim Wollig in die neue Zeit

Stadtmuseum verabschiedet sich mit Aktionstagen

Vor seinem Aufbruch in die Moderne öffnet das Stadtmuseum Unterschleißheim am Pfingstwochenende seine Pforten noch einmal etwas länger. Von Samstag, 8., bis Montag 10. Juni, können jeweils von 10 bis 17 Uhr die Räumlichkeiten in ihrer bisherigen Gestaltung letztmals besichtigt werden. Die Museumsgeschichte Unterschleißheims begann ja mit der 1997 eröffneten "Ortsgeschichtlichen Sammlung". Daraus wurde nach wenigen Jahren das "Heimatmuseum", das im vergangenen Jahr in "Stadtmuseum" umbenannt wurde. Um den erweiterten Ansprüchen an ein zeitgemäßes Museum gerecht zu werden und neue Sammlungsschwerpunkte zu präsentieren, wird es am 11. Juni voraussichtlich bis Frühjahr 2020 geschlossen.

Das Museumsteam hat für die letzten Tage im alten Museumsgewand zahlreiche Aktionen organisiert: Am Samstag, 8. Juni, findet von 13 bis 16 Uhr ein "Waschtag" unter Leitung von Museologin Anna Strübel statt. Die Teilnehmer können erleben, wie mühevoll und zeitaufwendig früher gewaschen wurde. Zudem hält Strübel am Vormittag einen Vortrag mit dem Titel "Eine kleine Faserkunde oder: Wollig durch die Zeit", Beginn 11 Uhr. Unter dem Titel "Von Riedmoos bis Hollern, von der Steinzeit ins Computerzeitalter, vom Bauerndorf zur High-Tech-Stadt" lädt Emil Schwarzer am Sonntag und Montag zu Kurzführungen durch das Museum ein. Der Museumsgründer Wolfgang Christoph erzählt bei Vorträgen am Sonntag, Beginn 17 Uhr, und am Montag, 14 Uhr, über den Weg von der "Ortsgeschichtlichen Sammlung" zum "Stadtmuseum". Der jetzige Museumsleiter Stephan Bachter gibt eine Einführung. Am Sonntag, Beginn 14 Uhr, und am Montag, Beginn 10 Uhr, können die Besucher Butter mit alten, handgetriebenen Butterfässern herstellen.

Während der Öffnungszeiten werden traditionelle Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiele angeboten. Letztmals kann am Wochenende auch die Sonderausstellung "Stadtrats Favourites - Stadträte zeigen ihre Lieblingsstücke aus dem Stadtmuseum" besichtigt werden. Der Eintritt ist frei, alle Veranstaltungen sind kostenlos, nur für den Waschtag ist eine Anmeldung erforderlich (089/31 009 266 oder stadtmuseum@ush.bayern.de).