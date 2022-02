Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Die Stadt Unterschleißheim trauert um eine herausragende Persönlichkeit. Der ehemalige Heimatpfleger und langjährige Stadtrat Wolfgang Christoph ist am Mittwoch im Alter von 89 Jahren gestorben. Bis zuletzt nahm er am Stadtleben regen Anteil und hatte Ideen für Projekte. Noch einen Tag vor seinem Tod stattete er dem Rathaus einen Besuch ab. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) spricht von einer "ganz traurigen Nachricht" und sagt: "Für mich war er wirklich auch ein Freund." Wolfgang Christoph hat sich als der anerkannt beste Kenner der Geschichte von Unterschleißheim und Lohhof um die Bewahrung des historischen Erbes verdient gemacht. Und er war ein zuverlässiger Seismograf, wenn es darum ging, begangenes Unrecht zu erkennen und zu benennen.

Auf ihn geht die Gründung des Heimatmuseums im Jahr 1997 zurück, das er lange leitete und das in diesem Jahr komplett neu konzipiert als Stadtmuseum wieder eröffnet werden soll. Ein besonderes Anliegen war ihm die Erforschung des Schicksals der Zwangsarbeiterinnen, die während der NS-Diktatur in der Flachsröste Lohhof ausgebeutet wurden. Es lag ihm am Herzen, mit Kindern und Jugendlichen an den Schulen in Projekten zu arbeiten. Historisches Wissen war für ihn kein Selbstzweck. Es war für ihn Verpflichtung, aktiv zu werden. Christoph war Träger der goldenen Bürgermedaille.

Christoph lebte seit den Fünfzigerjahren in Unterschleißheim. Er arbeitete bei der Raiffeisenbank und kam so mit vielen in Kontakt. Er war historisch und politisch interessiert und teilte seine Leidenschaft mit seinen Mitmenschen. Mehr als 60 Jahre war er CSU-Mitglied. Ortsvorsitzender Stefan Krimmer sagt: "Mit Wolfgang Christoph verlässt uns ein wandelndes Lexikon, ein unerschöpflicher Quell von Wissen, Anekdoten, Erfahrungen und vielem mehr, mit dem er jeden, der ihn kannte, verstand für Heimatgeschichte zu begeistern." Der Gründer des Heimatmuseums hinterlasse eine immense Lücke.

Das kulturelle Leben der Stadt insgesamt profitierte von Christophs Interessen, der sich mit der Bronzezeit ebenso beschäftigte wie mit dem Mittelalter und der Zeitgeschichte. Christoph gestaltete Ausstellungen, erarbeitete einen Heimatlehrpfad, erfüllte die Städtepartnerschaften der Stadt mit Leben und schuf federführend die Hunderte Seiten umfassende Stadtchronik. Er saß von 1978 bis 2008 zuerst im Gemeinde-, dann im Stadtrat und bekleidete von 1984 bis 2008 das Amt des Kulturreferenten.