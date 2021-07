Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Das Gewerbegebiet in Unterschleißheim ist um ein hoffnungsvolles Unternehmen reicher: Die Wenglor Sensoric GmbH schafft an der Carl-von-Linde-Straße ein neues Entwicklungs- und Produktionszentrum. Der Hersteller von Sensoren und Bildverarbeitungstechnologien samt der dazugehörigen Software investiert dafür in der Stadt 35 Millionen Euro. Ein sechsstöckiges Gebäude mit 10 000 Quadratmetern Bürofläche soll für die Tochterfirma WenglorMEL Platz für bis zu 300 Mitarbeiter bieten. Die Fertigstellung ist Ende 2022 geplant. Bisher ist WenglorMEL in Eching an der Breslauer Straße ansässig. Dort werde alles zu klein, sagt ein Firmensprecher. Nun ziehe man in ein eigenes Gebäude. Die Infrastruktur und das Grundstück passten ideal.

Die Firma Wenglor passt in das Bild, das man von pfiffigen Unternehmern aus dem Schwäbischen hat, die mit ihren Firmen schnell gewachsen und in ihrem Metier mit innovativen Produkten auf dem Weltmarkt erfolgreich sind. Dieter Baur gründete sie im Jahr 1983. Bescheidenheit ist in der Rückschau zumindest nicht mehr angesagt. Denn von dem Tüftler in der eigenen Garage wird auf der Firmen-Homepage gleich der Bogen zu Apple-Gründer Steve Jobs geschlagen. In der Folge ging es dann tatsächlich flott nach oben. Schon zwei Jahre später halfen die Sensoren von Wenglor mit, dass ein Sanitär-Ausstatter die erste kontaktlose Wasserspülung in Toiletten auf den Markt brachte. Mittlerweile ist die Wenglor mit Hauptsitz in Tettnang am Bodensee international unterwegs und zählt bei Kunden in 45 Ländern weltweit mehr als 950 Mitarbeiter. Das Geschäft trägt jetzt auch die Automatisierung von Produktionsabläufen. Sensoren sind dabei gefragt. Firmengründer Dieter Baur sagte beim Spatenstich in Unterschleißheim, das Entwicklungs- und Produktionszentrum werde die "Expertise für den wachsenden Bereich Machine Vision" stärken. Es gelte, "neue Hard- und Softwareprodukte für die Industrie 4.0 zu entwickeln". Es geht um industrielle Bildverarbeitung. WenglorMEL ist im Bereich von 2D- und 3D-Sensoren aktiv.

Beim feierlichen Baubeginn an der Carl-von-Linde-Straße schien es jedenfalls so, als hätten sich mit dem Unternehmen, bei dem in Verlautbarungen viel von "Innovation" die Rede ist, und der Stadt Unterschleißheim zwei Partner im Geiste gefunden. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) sagte, "Sie nennen sich die innovative family und die Stadt Unterschleißheim nennt sich innovative community". Daher sei klar gewesen, dass Wenglor irgendwann nach Unterschleißheim habe kommen müssen. Zunächst ist laut Firmensprecher geplant, mit den 50 Beschäftigen aus Eching nach Unterschleißheim zu kommen. Die Belegschaft könne dann dort wachsen. Der Geschäftsführer von WenglorMEL, Torsten Hellerström, lobte die guten Voraussetzungen am neuen Standort.

Laut Mitteilung passt man "perfekt" zum "High-Tech-Standort Unterschleißheim", wo jetzt neue Produkte entstehen sollten. Die Kunden kommen unter anderem aus der Automobil- und Verpackungsindustrie. Seit 2010 leitet mit Fabian und Rafael Baur die zweite Generation das Familienunternehmen, zu dem mittlerweile mehr als 20 Tochterfirmen gehören. Zuletzt wurde die Software-Entwicklung parallel zur Sensortechnik laut Firmenprofil immer wichtiger.