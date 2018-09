14. September 2018, 22:10 Uhr Unterschleißheim Wiener Leinwandlyrik

Ralph Turnheim, der wohl einzige professionelle Stummfilmerzähler im deutschen Sprachraum, gastiert im Capitol Kino in Lohhof. Nachdem der Österreicher bereits im Januar dort das cinephile Publikum mit seiner Live-Vertonung des ersten Tarzan-Films von 1918 begeisterte, wird er am Sonntag, 16. September, und Montag, 17. September, erneut seine "Leinwandlyrik" auf Wienerisch präsentieren. Diesmal stehen Komödien der Stummfilmära im Zentrum: am Sonntag drei Kurzfilme mit Laurel & Hardy unter dem Motto "Poetry", Beginn ist um 17 Uhr; und am Montag Buster Keatons Langfilm "Sieben Chancen", Beginn 20.07 Uhr.