1. März 2019, 22:02 Uhr Unterschleißheim Wie aus Sand Märchen entstehen

Sand ist nicht nur ein simpler, feinkörniger Stoff, der unaufgeregt und nutzlos in der Wüste oder am Strand herumliegt. Er kann zum Beispiel singen und natürlich wandert er auch gern, meist mit Hilfe des Windes. Man kann mit ihm die Zeit messen oder die Vergänglichkeit symbolisieren und in der Sanddüne manifestiert sich eine besondere Formschönheit.

Die Kunst der Sandmalerei, die in Osteuropa besonders stark verwurzelt ist, dürfte sicher auch von all diesen Phänomenen inspiriert sein. Wie aus feinem Sand wunderbare Märchen entstehen - das kann das Publikum am kommenden Freitag, 8. März, im Bürgerhaus Unterschleißheim mitverfolgen - und sich vom Zusammenspiel aus federleichten, vergänglichen Bildern und Musik-Einspielungen beeindrucken lassen: Unter den kunstfertigen Händen der renommierten Sandmalerin Svetlana Telbukh verwandeln sich die visuellen Impressionen in ein Erlebnis für die Sinne. Sie kreiert auf einer beleuchteten Glasplatte Szenen aus Hänsel und Gretel, Aschenputtel, Frau Holle und anderen bekannten Märchen - und erweckt diese auf Großleinwand übertragen zu lebendigen Bildergeschichten. Die Sandmalerei-Show beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Ticket Shop Unterschleißheim (089/310 09/200) oder online über www.muenchenticket.de.