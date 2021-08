Nach einer Pizzeria will nun auch eine Unterschleißheimer Bäckerei in der Bezirksstraße die Parkplätze vor dem Haus für Stühle und Tische nutzen. Das Rathaus hat Einverständnis signalisiert. Die wegfallenden Parkplätze sollen auf dem Grundstück der ehemaligen Tankstelle an der Einmündung der Buchenstraße ersetzt werden. Bei einer Pizzeria war der Stadtrat ebenso verfahren. Für das Tankstellen-Grundstück ist zwar eine Bebauung beschlossen, der Start der Arbeiten aber noch nicht absehbar. Die Freischankplätze sollen ermöglicht werden, weil die Lokale wegen der Infektionsschutzvorschriften weniger Plätze nutzen können. Aus Gründen der Gleichbehandlung werde man der Bäckerei die gleichen Möglichkeiten zugestehen wie der Pizzeria, kündigte Bürgermeister Christoph Böck (SPD) im Ferienausschuss des Stadtrats an.