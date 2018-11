18. November 2018, 22:26 Uhr Unterschleißheim Weihnachtskonzert mit Evergreens

"Comedian Harmonists Today" gastieren am 24. November im Bürgerhaus

1927 gründen sechs Musiker in Berlin ein Gesangsensemble, dessen Musik und Interpretationskunst bis heute nicht in Vergessenheit geraten ist: die Comedian Harmonists. Ihre raffiniert arrangierten Lieder wie "Wochend und Sonnenschein", "Veronika, der Lenz ist da", "Mein kleiner grüner Kaktus", "Ein Freund, ein guter Freund" oder "Ich wollt' ich wär ein Huhn" sind längst Klassiker. Ihr musikalischer Nachruhm scheint unvergänglich und auch die schicksalhafte Geschichte des Sextetts während der NS-Zeit - die drei jüdischen Mitglieder waren gezwungen, Deutschland zu verlassen - bewegt die Menschen noch heute.

2004 suchte (und fand) das Theater am Kurfürstendamm in Berlin fünf Sänger und einen Pianisten für die Uraufführung eines Bühnenstückes über diese "erste Boygroup der Welt". Seither gibt es die Comedian Harmonists Today und die treten am Samstag, 24. November, im Bürgerhaus Unterschleißheim auf. Als A-cappella-Ensemble, das bis auf das Piano ohne Instrumente auskommt, sind auch sie versiert darin, mit Close-Harmony-Effekten zu begeistern. Veranstalter sind das Sehbehinderten- und Blindenzentrum Südbayern (SBZ) sowie der Lions Club Schleißheim, das Konzert ist eine Benefizgala zugunsten der beiden Institutionen. Die sechs Musiker werden auf der Bühne des Unterschleißheimer Bürgerhauses ihr vergnügliches Weihnachtsprogramm "Josef, wir brauchen einen Krippenplatz" präsentieren. Es ist eine moderne Weihnachtsgeschichte verpackt in Hits und Evergreens der Comedian Harmonists.

Der Eintrittspreis beträgt 30 respektive 35 Euro plus Vorverkaufsgebühr. Der Reinerlös wird für wohltätige Zwecke verwendet. Karten gibt es über München Ticket (www.muenchenticket.de) und im Ticketshop der Stadt Unterschleißheim, Rathausplatz 1, (Telefon 089/31 00 92 00).