Der Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz in Unterschleißheim soll wie gewohnt stattfinden und beleuchtet werden. Aber sonst will die Stadt an stromfressender Weihnachtsdeko sparen.

In Unterschleißheim soll heuer nur der Rathausplatz in adventliches Licht getaucht werden. Die CSU findet das ein fatales Signal.

Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Angesichts der Energiekrise schränkt auch Unterschleißheim die Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen ein. Nur der Rathausplatz soll mit Sternen und einem Christbaum von 17 bis 22 Uhr illuminiert werden. Dort soll auch an vier Adventswochenenden der Christkindlmarkt ohne Einschränkung stattfinden. Wer dagegen in den Geschäften an der Bezirksstraße seine Weihnachtseinkäufe erledigen will, wird auf die adventliche Atmosphäre verzichten müssen.

Die Entscheidung war allerdings umstritten - CSU-Fraktionschef Stefan Krimmer bezeichnete es als "geradezu erschreckende" Vorstellung, ausgerechnet jetzt den Menschen den Hoffnung spendenden Lichterglanz zu nehmen. Krimmer warnte davor, Menschen auszugrenzen, die sich den Besuch des Christkindlmarkts nicht leisten könnten. Der Familienvater, der abends von der Arbeit nach Hause auf der Straße fahre, kriege von Weihnachten nichts mit. Krimmer befürchtet gar psychologische Folgen. Sprich: Der Winterblues könnte bei vielen härter ausfallen.

In Ottobrunn und in Neubiberg haben die Gemeinderäte schon beschlossen, nachts die Rathäuser nicht mehr anstrahlen zu lassen und weitgehend auf die übliche Weihnachts-Illumination zu verzichten. In Grünwald soll auf Antrag von Achim Zeppenfeld (SPD) an diesem Dienstag darüber entschieden werden, ob es diesmal ohne Leuchtsterne in den Straßen geht und Christbäume um 22 Uhr automatisch abgeschaltet werden.

Unterschleißheim ist normalerweise ambitioniert, was die Weihnachtsbeleuchtung angeht. Auch in den Corona-Wintern entzündete ein Bub mit einem symbolischen Druck auf einen Knopf Hunderte Lichter am Christbaum vor dem Rathaus und Bürgermeister Christoph Böck (SPD) sandte per Videobotschaft einen vorweihnachtlichen Gruß in die Stadt hinaus. Das soll es auch heuer so geben. Auch der Christkindlmarkt soll nach der Corona-Pause wieder regulär stattfinden. Einschränkungen sind nicht vorgesehen. Die Standl-Betreiber seien nach den Ausfällen wegen der Pandemie auf den Markt angewiesen, heißt es aus dem Rathaus. Und das Licht brauche man dort. Man könne Tausende nicht zwischen den Buden im Halbdunkel laufen lassen.

Detailansicht öffnen Dieses Jahr werden keine leuchtenden Sterne über der Bezirksstraße hängen. (Foto: Robert Haas)

Bürgermeister Christoph Böck sprach von einer schwierigen Entscheidung, wo und in welcher Form man wie Lichterglanz sich noch erlauben wolle. Er verteidigte die Einschränkungen. Die Stadt appelliere ja an jeden einzelnen, sich zurückzunehmen. Mit den anderen Kommunen in der Nord-Allianz - also mit Garching, Ismaning, Unterföhring, Oberschleißheim und Eching, Neufahrn und Hallbergmoos - wisse man sich einig. Es gehe darum, dass "nicht am Ende alle im Dunklen sitzen". Thomas Breitenstein (SPD) hielt es für gerechtfertigt, an Straßen keine Lichter aufzuhängen, aber einen Begegnungsort wie den Rathausplatz weihnachtlich zu beleuchten. Stefan Krimmer hielt ihm entgegen, dass auch an der Bezirksstraße die Menschen zusammenkämen.

Die Mehrheit fand den Vorschlag der Rathausverwaltung maßvoll und ausgewogen. Der sieht nicht nur keine Lichter an der Bezirks-, der Haupt- und Alleestraße vor. Auch Sterne an weiteren Straßen und auf der Le-Crès-Brücke soll es nicht geben. Vor allem aber, so lobten die Grünen, würden Heizpyramiden auf dem Christkindlmarkt untersagt.