Kein Wählen vor der Volljährigkeit - die Junge Union Unterschleißheim (JU) hat sich dagegen ausgesprochen, das Wahlalter in Deutschland allgemein zu senken. Nachdem sich die Spitzen von Union und SPD in dieser Woche auf eine - von vielen Beobachtern als minimal kritisierte - Reform des Wahlrechts für die im kommenden Jahr anstehende Bundestagswahl geeinigt haben, soll eine Kommission bis 2023 weitergehende Änderungen erarbeiten. Im Fokus steht dabei die Eindämmung der Überhangmandate, durch welche der Bundestag in den vergangenen Wahlperioden immer weiter angeschwollen ist. Aber auch die Senkung des Wahlalters ist ein Thema, das in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht. Vertreter der Grünen, FDP und SPD haben zuletzt wieder gefordert, bereits Jugendlichen ab einem Alter von 16 Jahren die Teilnahme an den Wahlen auf Bundes- und Europaebene zu ermöglichen. Bei Landtags- und Kommunalwahlen dürfen 16-Jährige schon heute in mehreren Bundesländern mitwählen; nicht freilich in Bayern.

Die JU Unterschleißheim bläst genau ins entgegengesetzte Horn. Unter anderem argumentiert der Ortsvorsitzende Patrick Seibert, müsse für eine Wahlrechtsreform parallel das Jugendstrafrecht angepasst werden, damit sich Rechte und Pflichten der junge Leute die Waage hielten. Zudem könnten sich jüngere Politikinteressierte ja bereits vor ihrem 18. Geburtstag in den Jugendorganisationen der Parteien engagieren. Weiter schlägt die JU vor, für die Bundestagswahl 2021 Kandidaten zwischen 18 und 24 Jahren besonders zu berücksichtigen.