Das Marionettentheater Bille Unterschleißheim nimmt seinen Spielbetrieb von Juli an wieder auf. Die erste Vorstellung nach der Corona-Pause ist am Samstag, 4. Juli. Auf dem Programm steht "Der Froschkönig", Beginn ist um 15 Uhr. Einen Tag später wird das Märchen, in dem eine Prinzessin mit einem verzauberten Frosch Tisch und Bett teilen soll, nachdem der ihr geholfen hat, erneut gezeigt. Auch die Sonntagsvorstellung beginnt um 15 Uhr. Am Samstag, 11. Juli, steht "Rotkäppchen" auf dem Spielplan. Die Spielstätte des Marionettentheaters Bille ist am Rathausplatz 9. Es gelten die üblichen Verordnungen inklusive 1, 5 Meter Mindestabstand sowie Maskenpflicht. Die Karten müssen reserviert werden. Das ist möglich über Tel. 089/150 21 68. Weitere Infos gibt es über www.marionettentheater-ush.de.