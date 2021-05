Als Cineast kennt sich Stefan Stefanov natürlich gut aus mit der Kunst der Inszenierung. Inspiriert vom lang erwarteten 25. James-Bond-Film ("No Time to Die" - "Keine Zeit zu sterben"), der im Herbst endlich in den Lichtspieltheatern der Welt starten soll, posiert der Besitzer des Unterschleißheimer "Capitol-Kinos" da auf der Kino-Homepage mit verschränkten Armen und entschlossenem Blick wie auf einem Filmplakat: "Noch keine Zeit zu sterben" steht drauf und genau so ist es: Das Capitol hat die Unbilden der Pandemie vorerst überlebt und macht am Dienstag, 1. Juni, nach genau sieben Monaten Pause wieder auf: Das kleine Lichtspieltheater im Ortsteil Lohhof zeigt jetzt zunächst einmal Filme im Rahmen des Städtischen Kinoprogramms: Klassiker, Kinderfilme, Dokus und Werke in der Kategorie "Seniorenkino".

Das Städtische Kinoprogramm ist eine Zusammenarbeit von Forum Unterschleißheim und Capitol. "Wir wollen Kinofilme wieder dorthin bringen, wo sie hingehören: auf die große Leinwand", erklären Stefanov und Stephan Bachter, Leiter des Stadtmuseums und beim Forum Unterschleißheim für die Betreuung des Kinoprogramms zuständig. Täglich werden von 1. Juni an mehrere Filme gezeigt. Zum Konzept gehört es dabei, Klassiker ebenso zu präsentieren wie Filme für Kinder und Jugendliche sowie für Senioren. "Von Anspruch bis Unterhaltung ist alles dabei", meint Kinobetreiber Stefanov. So können sich die Unterschleißheimer auf die beiden "Mamma Mia"-Musicals mit der Musik von Abba freuen. Zur Wiederaufführung kommen auch Film-Juwelen wie "Das Fenster zum Hof" von Alfred Hitchcock, "Frühstück bei Tiffany", "Der Club der toten Dichter" oder "Der Schatz im Silbersee". Für jüngere Kinobesucher stehen unter anderem Verfilmungen von "Jim Knopf und die Wilde 13" und "Yakari" auf dem Programm. Mit "Sophie Scholl - Die letzten Tage" erinnert man zudem an den 100. Geburtstag der Widerstandskämpferin. Der Dokumentarfilm "Kinshasa Symphony" zeigt zum Matinee-Termin am Sonntag, 6. Juni, Beginn 12.15 Uhr, wie das einzige Sinfonieorchester in Zentralafrika Beethovens 9. Symphonie probt und zur Aufführung bringt.

Das vollständige Programm ist unter http://www.capitol-lohhof.de/programm-tickets/ abrufbar. Karten sind ausschließlich über das Capitol Kino erhältlich, telefonisch unter 089/ 18 911 921. Aufgrund der stabilen Inzidenzwerte unter 50 sind derzeit keine Tests nötig. Das Schutz- und Hygienekonzept ist auf der Homepage des Kinos www.capitol-lohhof.de einsehbar.