Nach sechs Terminabsagen soll die Bürgerversammlung in Unterschleißheim nun am Dienstag, 21. September, 19 Uhr, im Bürgerhaus stattfinden. Interessierte können sie entweder vor Ort mit 3G-Regel (genesen, geimpft, getestet) oder im Livestream unter www.unterschleissheim.de/BV2021 verfolgen. Weil coronabedingt nur 80 Einzelplätze zur Verfügung stehen, bittet die Stadt um vorherige Anmeldung per E-Mail an buergerversammlung@ush.bayern.de oder unter Telefon 089/31009 309. Einlass ist bereits von 18.30 Uhr an. Anträge, die in der Versammlung behandelt werden sollen, können schriftlich bis Dienstag, 7. September, im Rathaus oder per Mail an buergerversammlung@ush.bayern.de eingereicht werden. Auch Anfragen können bereits vorab gestellt werden. Für jene, die die Bürgerversammlung über das Internet verfolgen möchten, besteht die Möglichkeit, Fragen live während des Vortrages über den Chat in YouTube zu stellen. Die Beantwortung erfolgt in gewohnter Form im Anschluss an die Präsentation von Bürgermeister Christoph Böck (SPD).