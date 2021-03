Die Theaterpädagogen des Carl-Orff-Gymnasiums in Unterschleißheim haben sich mit ihrer Arbeit der vergangenen Jahre einen Namen weit über die Grenzen der Stadt hinaus gemacht. Immer wieder gelingt es Michael Blum und seinen Mitstreitern, mit ihren Schülergruppen aktuelle gesellschaftliche Fragen dramaturgisch interessant auf die Bühne zu bringen. Im coronabedingten Lockdown haben sich die Theatermacher an die Situation angepasst; sie präsentieren ihr jüngstes Stück - theatrales politisches Kabarett - als Live-Stream, direkt gefilmt von der Bühne des Jugendzentrums Gleis 1.

Inhaltlich ist der Abend hingegen, was viele freuen mag, völlig coronafrei. Die Jugendlichen aus der Oberstufe haben das Sammelstück bereits vor mehreren Monaten entwickelt, es kam 2020 jedoch nicht zur Aufführung. Unter dem Titel "Macht Angst Konsum" widmen sich die jungen Darsteller dem Zusammenspiel dieser Schlagworte in kurzen Aphorismen zwischen Philosophie und Polemik. Inspiriert ist der Stoff von Jean Ziegler, ehemaliger UN-Sonderberichterstatter des Menschenrechtsrats, sowie dem Psychologen Rainer Mausfeld. Die Schüler fragen etwa, wie Macht Angst instrumentalisiert und warum Angst Konsumenten braucht und fördert. Der Live-Stream kann am Freitag, 26. März, von 20 Uhr an kostenfrei mitverfolgt werden. Nach Anmeldung per E-Mail an theater.cog@live.de wird der Zugangslink versandt.