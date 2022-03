Die Volkshochschule im Norden des Landkreises München (VHS) bietet Deutschkurse in Unterschleißheim an, die Geflüchtete aus der Ukraine ab sofort kostenlos buchen können. Aktuell ist ein Kurs montags und mittwochs, jeweils 13.30 bis 15 Uhr, im Angebot sowie einer, der freitags von 9 bis 13 Uhr geht. Voraussetzung für eine gebührenfreie Teilnahme ist, dass die Geflüchteten einen Pass vorlegen und eine Bestätigung, dass sie nach dem 24. Februar - also dem Beginn des russischen Angriffskriegs - in Deutschland eingereist sind. Es reicht der Stempel im Pass, eine Anlaufbescheinigung oder eine Meldebescheinigung. Die Anmeldung ist online, per E-Mail oder in der Geschäftsstelle in der Landshuter Straße 20-22 möglich. Weitere Kurse sind laut VHS in Planung.