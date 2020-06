Die Kostendebatte hat den Planungsfortschritt für den Neubau der Michael-Ende-Grundschule überlagert; im Bauausschuss des Unterschleißheimer Stadtrats wurde aber auch ein Planungsdetail äußerst kontrovers aufgenommen: Der zentrale Haupteingang der neuen Schule soll an der Südseite liegen und damit orientiert zum viel befahrenen Münchner Ring. Das wurde von zahlreichen Stadträten als kontraproduktiv kritisiert.

Mit dem Meschendörferweg erschließt das Schulgelände ein reiner Fuß- und Radweg von Norden, und von Osten schließt die kaum genutzte Stichstraße des Müller-Guttenbrunn-Wegs an die Einrichtung an. Doch beide bequemen Wege führen nur ums Schulgelände herum, der Eingang ist im Süden. Thomas Bittner (CSU) und Jürgen Radtke (Grüne) konnten mit dieser Neuerung im Planungsfortschritt überhaupt nichts anfangen; konzipiert war die Schule stets mit einem Zugang vom Meschendörferweg her.

Bittner spitzte die Kritik zu: Wenn der Haupteingang zum Münchner Ring liege, hätte man die Schule gleich auf ein anderes Grundstück weiter östlich am Ring pflanzen können. Der Standort war seinerzeit hauptsächlich deswegen ausgeschlossen worden, weil man die Grundschule eben nicht an den Münchner Ring setzen wollte, sondern die Kinder über den Meschendörferweg zur Schule kommen sollten, über den sie auch jetzt den Altbau der Michael-Ende-Schule erreichen.

Bürgermeister Christoph Böck (SPD) und das Stadtbauamt versicherten jedoch, an der Konzeption werde sich nichts Wesentliches ändern. Die Kinder würden weiter über den Meschendörfer Weg kommen und dann über einen Fuß- und Radweg auf dem Schulgelände, parallel zum Müller-Guttenbrunn-Weg, den Eingang an der Südfassade erreichen. Der sei zwar in der Richtung auf den Münchner Ring situiert, die Straße müsse von den Kindern aber nicht genutzt werden. Die Umplanung sei nötig geworden, weil nördlich der Schule der Pausenhof angeordnet ist, der nicht vom Haupteingang durchschnitten werden solle.

Wegen der Wegeführung war schon die Tiefgarage der Schule umgeplant worden. Vorgesehen gewesen waren zwei getrennte Garagenräume mit getrennten Zu- und Abfahrten für die Schulbetrieb einerseits und den Sport- und Musikbetrieb außerhalb der Schule andererseits. Weil diese Doppelzufahrt aber mit dem Fuß- und Radweg letztendlich nicht kompatibel war, gibt es jetzt nur eine Tiefgarage. Diese Situation sei ebenso wie die gesamte Wegeführung nicht optimal und die Wege auf dem Grundstück viel zu eng, rügte Tino Schlagintweit (Grüne): "Die Fuß- und Radweg-Erschließung wurde etwas stiefmütterlich behandelt."

Im weiteren Planungsfortgang sollen die vorgetragenen Bedenken aufgenommen werden. Dazu soll dem Ausschuss auch der exakte Sprengel der Schule vorgelegt werden, um nachzuvollziehen, aus welcher Himmelsrichtung die Kinder ankommen würden.