Von Andreas Teodoru, Unterschleißheim

Eine chemische Belastung im Grundwasser und in der Moosach, die auch durch Unterschleißheim fließt, beunruhigt das Wasserwirtschaftsamt München seit 2019. Dafür verantwortlich sind PFOS-Chemikalien die zur Gruppe der sogenannten per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) gehören und als krebserregend gelten sowie die Fruchtbarkeit beeinträchtigen können. Selbst in geringen Mengen sind die Stoffe schädlich.

Der Anteil im Wasser ist seit vergangenem Jahr nicht gestiegen, aber auch nicht ausreichend gesunken. Trotz wiederholter Untersuchungen ist der Ursprung des Problems ungeklärt, die Behebung schwierig. Die Behörde vermutet, dass die Giftquelle irgendwo im Münchner Norden liegt. Dort wurden im August 2019 die erhöhten Werte erstmals im Grundwasser nachgewiesen. Teilweise dafür verantwortlich war der Autohersteller BMW, bei dessen Werk an der Dostlerstraße der PFOS-Wert im Grundwasser im Herbst 2019 bei 2,0 Mikrogramm pro Liter lag. Das Zwanzigfache des Schwellenwerts. Ursache war die Fehlauslösung einer Feuerlöschanlage 2018, deren Löschschaum den giftigen Stoff enthält. Nach Umsetzung eines Sanierungskonzeptes ist der Wert inzwischen auf 0,21 Mikrogramm pro Liter gesunken.

Die Verunreinigung wurde in der Vergangenheit auch am unteren Bachlauf der Moosach und dem Grundwasserstrom folgend im Landkreis Freising nachgewiesen. Dazwischen liegt Unterschleißheim. Doch dort war das bisher kein Thema. Sybille Bichlmeier (SPD) fragte deshalb jüngst im Stadtrat nach, ob die Probleme in der Verwaltung bekannt seien und inwiefern Unterschleißheim betroffen sei. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) sagte, dass eine Belastung wahrscheinlich sei. Aber konkrete Kenntnisse lägen nicht vor. Bernd Knatz (ÖDP) sagte nun auf SZ-Anfrage: "Bis dahin wusste ich nichts darüber, mir war das völlig neu. Ich war erschüttert, dass so etwas Gravierendes so stillschweigend passiert." Für ihn wäre das ein notwendiges Thema bei der nächsten Sitzung. Stefan Krimmer (CSU) zeigte sich ebenfalls überrascht: "Ich weiß nur von unserer hervorragenden Wasserqualität. Das beunruhigt mich jetzt, schließlich kaufen wir auch Fisch aus der Umgebung." Auch hatten bis dato weder Zweiter Bürgermeister Tino Schlagintweit (Grüne) noch Birgit Annecke-Patsch vom Bund Naturschutz von der Belastung des Wassers gehört.

Die jüngsten Messdaten stammen vom Herbst 2020. Dabei liegen die Werte oberhalb des Schwellenwerts von 0,1 Mikrogramm pro Liter bei zwei Messstellen in Ober- und in Unterschleißheim: nämlich bei 0,11 beziehungsweise 0,12 Mikrogramm. Mit einer jetzt im März startenden Messkampagne des Wasserwirtschaftsamts soll erneut versucht werden, die Ursache zu finden. Denkbar sind undichte Rohre, versickerter Löschschaum von Feuerwehreinsätzen oder ein einmaliger Unfall, von dem nun immer wieder Stoffe nachgespült werden. Eine absichtliche Vergiftung schließt die Behörde weitestgehend aus.