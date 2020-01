Beim Klima-Workshop der Stadt im September im Bürgerhaus fand die Idee, einen verpackungsfreien Laden zu eröffnen, große Zustimmung der zahlreichen Besucher. Am Donnerstag, 9. Januar, können sich Interessierte auf Einladung des SPD-Frauennetzwerkes nun darüber informieren, was es dazu braucht. Von 19.30 Uhr an wird Verena Kassar, die vor drei Jahren in Graz den ersten verpackungsfreien Laden "Das Gramm" gründete, im Grünen Saal im Haus der Vereine an der Birkenstraße 2 über Erfahrungen berichten. Kassar besitzt inzwischen zusammen mit einer Freundin ein zweites Geschäft namens "Dekagramm". Auch in Unterschleißheim könne ein Laden Lebensmittel aus großteils biologischem Anbau und aus der Region einwegverpackungs - und plastikfrei nach Maß anbieten, davon ist die SPD überzeugt.