Nachdem er beim Ausfahren aus einer Parklücke drei Fußgänger angefahren und verletzt hatte, suchte am Mittwoch in Unterschleißheim ein circa 65 Jahre alter Autofahrer das Weite, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.50 Uhr am Rathausplatz Ecke Robert-Schumann-Straße. Von dem Auto erfasst wurden ein 20-Jähriger, eine 25-Jährige sowie ein neunjähriges Mädchen, das zur Abklärung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wer Hinweise zum Unfallhergang beziehungsweise zum flüchtigen Fahrer machen kann, soll sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, Telefon 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.