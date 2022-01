Dieser Einsatz hatte ein vorzeitiges und abruptes Ende: Auf der Mittenheimer Straße in Unterschleißheim ist am Samstag ein Polizeiauto mit einem anderen Fahrzeug zusammengekracht. Dessen Fahrer, ein 52-Jähriger aus dem Landkreis München, hatte das Polizeiauto nicht bemerkt, als er bei Grün die Kreuzung vom Emmy-Noether-Ring geradeaus in den Münchner Ring überqueren wollte. Für die Fahrzeuge auf der Mittenheimer Straße zeigte die Ampel Rot, weshalb der 24-jährige Beamte am Steuer des Polizeiwagens zwischen den vor der Haltlinie stehenden Fahrzeugen vorbeifuhr. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde das Auto des 52-Jährigen gegen ein Verkehrsschild abgedrängt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils schwerer Sachschaden, das Verkehrszeichen und der dazugehörige Mast wurden total beschädigt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 15 000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt. Dem Polizeibeamten zufolge, der mit einem Zivilfahrzeug unterwegs war, waren Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet, der Unfallgegner will dagegen keine Warnsignale bemerkt haben. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, unter Telefon 089/6216-3322 in Verbindung zu setzen.