Unterschleißheim:Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 42-jähriger Freisinger bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Unterschleißheim erlitten. Laut Polizeibericht hielt der Mann gegen 16.40 Uhr seinen Wagen auf der Carl-von-Linde-Straße in Unterschleißheim in zweiter Reihe an, um seinen dort am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw-Anhänger anzuhängen, als zur gleichen Zeit ein 48-jähriger Dachauer auf der Carl-von-Linde-Straße mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung B 13 fuhr. In der Folge sei es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen den beiden Wagen gekommen, teilt die Polizei mit. Dieser sei so heftig gewesen, dass das Auto des 42-Jährigen circa 60 Meter weit nach vorne geschoben und die Anhängerkupplung aus dem Wagen gerissen worden sei. Während der Unfallverursacher nur leichte Verletzungen erlitt, wurde der Freisinger schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen. Der Führerschein des Dachauers, bei dem Alkoholgeruch festgestellt worden sei, wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.