Rudi Eberl ist seit bald 50 Jahren Fahrlehrer. Und er hat in dieser Zeit vieles gesehen. Doch jetzt ist er immer wieder mit etwas konfrontiert, das er als geradezu einmalige Fehlleistung ansieht und ihn zu dem Schluss kommen lässt: "Manchmal werden wir von Ahnungslosen regiert." Das harte Urteil des bekennenden CSU-Mitglieds bezieht sich auf die im Sommer eingeführte Tempo-30-Zone auf der Alleestraße in Unterschleißheim. Dort haben SPD, Grüne und ÖDP beschlossen, die Höchstgeschwindigkeit zu drosseln, um den Fußgängern und vor allem auch den Radfahrern mehr Sicherheit zu bieten, die dort keinen ausreichenden Radweg finden. Doch bei der Umsetzung der Verkehrsregelung knirscht es seit längerem. Und immer wieder werden Protestrufe laut.

Diese kommen oft auch aus der Ecke der CSU. Fraktionschef Stefan Krimmer hat von Anfang an gegen das strengere Tempolimit opponiert, das seiner Meinung nach ein Beispiel für eine ideologisch geleitete Politik ist, wie er sie ablehne. Und in Rudi Eberl springt ihm nun jemand zur Seite, der mit seinen täglichen Erfahrungen argumentiert. Das Problem in der Straße, die als sogenannte Sammelstraße zur Bezirksstraße stark befahren ist: Dort sollte wegen der Zonen-Regelung rechts vor links gelten. Doch es verkehrt ein Linienbus, was dem entgegensteht. Weil der Bus aber nicht die gesamte Straße entlangfährt, gilt seit einigen Wochen erst von der Johann-Schmid-Straße an die Rechts-vor-links-Regel.

Praktikabel ist das aus Eberls Sicht in keiner Weise. Er sagt, die Alleestraße werde nicht zufällig als "Sammelstraße" bezeichnet. Polizei und MVV hätten Tempo 30 abgelehnt. "Eine erhebliche Menge Beinahe-Unfälle gab es schon, bis es hier mal wirklich kracht, ist nur eine Frage der Zeit!"