Von Udo Watter, Unterschleißheim

Untote, die durch die Gegend rennen, Geistererscheinungen, Meuchelmörder, düstere Vergnügungen - die schauerromantischen Balladen, die den Abend "Geflügelte Worte" prägen, versprechen schon rein inhaltlich eine dunkle Verführungskraft. Aber es ist vor allem die Art der Aufführung, mit der die beiden Protagonisten Dominik Wilgenbus (Sprecher) und Aris Alexander Blettenberg (Piano) am Samstag, 6. November, im Bürgerhaus Unterschleißheim ein neugieriges Publikum anlocken wollen. Die beiden widmen sich dem in der Musikgeschichte eher unkonventionellen Genre Melodram: also der Kombination von Klavierstücken mit Rezitation (nicht Gesang), darunter eher unbekannte Werke von Schumann, Liszt oder Mozart. "Es sind ungewohnte Kompositionen und großartige Gedichte", schwärmt Wilgenbus, frei schaffender Regisseur und Autor und als Mitgründer der Kammeroper München bekannt.

Das Spannende an diesem Abend, der im zweiten Teil mit Debussy und Francis Poulencs Kinderbuch-Vertonung "Babar der kleine Elefant" einen freundlicheren Ton anschlägt, wird sein, wie Blettenberg und Wilgenbus die rhythmisch nicht immer ganz unkomplizierte Vortragsweise meistern und packend zu inszenieren vermögen. Manchmal gibt es längere Rezitationen, manchmal überlagern sich Musik und Wort. "Man ist als Sprecher nicht immer ganz frei, manches ist vorgegeben, und rhythmisch fixiert", erklärt Wilgenbus. Aber es sei eine "sportliche Herausforderung" und entspreche seiner Neigung, "mit dem Klang der Stimme zu spielen". Mit Blettenberg hat er einen multitalentierten Partner an der Seite, der sich im Münchner Norden auch von 2015 bis 2019 als Leiter des Garchinger Sinfonieorchesters einen Namen gemacht hat. "Mit ihm ist der Austausch wunderbar. Er ist ein sensationeller Pianist und hat auch diese großartigen kommunikativen Fähigkeiten."

Detailansicht öffnen Regisseur Dominik Wilgenbus bietet gemeinsam mit Blettenberg "Geflügelte Worte". (Foto: Matthias Kostya)

In der Tat: Auch die Musiker des Garchinger Ensembles schwärmten von der Kompetenz des damals noch sehr jungen Dirigenten (geboren 1994 in Mühlheim an der Ruhr), der sie auf ein neues Niveau gehoben habe. Blettenberg, Sohn deutsch-griechischer Eltern, hat als Doppelbegabung an der Münchner Musikhochschule studiert (Dirigieren und Klavier), derzeit ist er Schüler der Soloklasse von Lars Vogt in Hannover. Festlegen auf ein Spezialgebiet lässt sich der 27-Jährige allerdings nicht: "Ich bin Musiker", sagt er von sich und meint damit quasi eine universale Herangehensweise, was etwa auch Komposition beinhaltet, konkret aber auch, dass Pianisten nicht "nur auf die Tasten, sondern über den Tellerrand schauen" sollten.

Einen großen pianistischen Erfolg hat der noch immer recht junge Musiker jetzt beim 16. Internationalen Beethoven Klavierwettbewerb Wien errungen: Mit seiner Interpretation des Klavierkonzerts Nr. 1 D-Dur hat er den Wettbewerb gewonnen - inklusive 10 000 Euro Preisgeld und Bösendorfer-Flügel. Das Publikum in Unterschleißheim darf sich also nicht nur auf schaurig-schöne und fantasievoll-elefantöse Melodramen freuen, sondern zugleich auf den Auftritt eines frisch gebackenen Preisträgers, der dazu noch im Raum München verwurzelt ist und das Musikleben im Münchner Norden mitgeprägt hat.

Detailansicht öffnen Dirigent und Pianist Aris A. Blettenberg. (Foto: Robert Haas)

"Ich bin sicher eingenommen, aber man muss ihn jetzt so richtig pushen", wünscht sich Wilgenbus. Der 1966 in Memmingen geborene Regisseur, der selbst gern Opern neu arrangiert, regelmäßig unbekannte Werke ausgräbt und innovative dramaturgische Formate präsentiert, erfreut sich an der lustvollen Leidenschaft für Musik und Inszenierung, die er bei seinem Melodramen-Partner genau so spürt. Und er erhofft entsprechende Resonanz für den Abend "Geflügelte Worte": "Es stimmt nicht, dass die Leute immer wieder dasselbe sehen wollen."

Das hat Wilgenbus, der auch Mitbegründer des Metropoltheaters ist und seinen Anteil daran hat, dass die Münchner Kammeroper einen gewissen Kultstatus genießt - sie wird auch regelmäßig im Landkreis München gefeiert, etwa im Bürgerhaus Pullach oder bei der Grünwalder Sommernacht - als langjähriger erfolgreicher Protagonist der freien Szene immer wieder erlebt. Es schadet dabei auch nicht, dass Wilgenbus ein humorvoll-entspanntes Wesen zu eigen ist, dementsprechend weiß er das Publikum im Hinblick auf den Unterschleißheimer Abend augenzwinkernd zu kitzeln: "Ich sage immer: Wer das nicht gesehen hat, bleibt blöd." Und so was wolle ja niemand.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Ticketshop Unterschleißheim Dienstag bis Freitag 10 bis 13.45 Uhr und 14.15 bis 18 Uhr oder online über München Ticket. Weitere Infos unter www.forum-unterschleissheim.de.