Ein unbekannter Wohltäter hat der Stadt Unterschleißheim 200 000 Euro geschenkt. Womöglich kommt auf die Summe sogar noch etwas oben drauf. Denn in der Erklärung an das Rathaus ist die Rede davon, dass "vorerst" dieser Betrag zur Verfügung gestellt werde. 100 000 Euro sind laut Bürgermeister Christoph Böck (SPD) bereits auf dem städtischen Konto eingegangen. Der Stadtrat hat am Donnerstag das großzügige Geschenk formell einstimmig angenommen. Im Namen sämtlicher Stadträte sprach SPD-Fraktionssprecher Thomas Breitenstein dem Spender seinen Dank aus. Die Summe soll nach dem Wunsch des Geldgebers "zur Verschönerung der Grünanlagen um das Haus am Valentinspark" ausgegeben werden. Zusätzlich zu dem Bezug zum Seniorenheim geht es dem Unbekannten um eine Erneuerung oder Verbesserung der Beleuchtung des Valentinsparks und seiner Wege und Anlagen sowie um die Errichtung einer Boule- oder Boccia-Bahn, eventuell mit Bänken. Bürgermeister Böck sagte, man werde die Summe sinnvoll im Sinne des Spenders investieren.