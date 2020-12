Moderne Technik im Schulunterricht: Im Landkreis Ebersberg - hier Landrat Robert Niedergesäß an einem Bildschirm - ist man schon einen Schritt weiter als in Unterschleißheim.

Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Schüler und Lehrer an den drei Grundschulen sowie an der Mittelschule in Unterschleißheim dürfen sich auf neue Desktop-PCs, Notebooks und Whiteboards für die Klassenzimmer freuen. Die Stadt hat für gut 280 000 Euro Geräte bestellt, um die städtischen Schulen mit Technik auszustatten. Die Investition ist komplett durch Zuschüsse von Bund und Land gedeckt. Unter den Stadträten herrscht Einigkeit, dass weitere Schritte auf dem Weg zur digitalen Schule folgen müssen. Vor allem die Betreuung der IT-Systeme gilt als große Baustelle.

Die Stadt hat von einem Büro für elektrotechnische Anlagen vor einem Jahr schon, als von Homeschooling noch nicht die Rede war, ein EDV-Konzept für die Schulen erstellen lassen. In der Folge wurde der Bedarf eruiert und eine aufwendige Ausschreibung organisiert. Sebastian Gröger von dem beauftragten Büro VE-Plan kündigte weitere Schritte an, damit es in den Klassenzimmern funktionierendes Wlan gibt. Auch baulich müsse man da und dort nächstes Jahr an den Schulen eingreifen, sagte er. In jeder Schule soll es ein Musterklassenzimmer geben. "Wir wollen nicht die Schulen mit Endgeräten überschütten", sagte Gröger. Auch seien noch nicht alle Förder-Richtlinien bekannt. Durch die Pandemie seien weitere Zuschüsse zu erwarten.

Laut Bürgermeister Christoph Böck (SPD) ist die Stadt "ganz gut unterwegs", was die IT-Ausstattung der Schulen angehe, auch wenn man aktuell "nicht schnell genug sein kann". Noch relativ am Anfang steht man etwa bei der Frage, wer die IT an den Schulen warten soll und einem Lehrer, der ein Problem hat, zur Hand gehen kann. Manfred Riederle (FDP) mahnte an, auf diesen Punkt genau zu schauen, denn da gebe es gravierende, konkrete Probleme an den Schulen. Wenn ein Gerät defekt sei oder ein Software-Problem auftrete, könne einem Lehrer der ganze Unterricht platzen, warnte er. "Wir dürfen nicht nur schöne Geräte ausliefern." Dazu seien auch die geschulten Dienstleister zu deren Betreuung gefragt. Das Kultusministerium erkläre deutlich, dass der pädagogische Administrator, also der Lehrer mit ein paar für die IT reservierten Sonderstunden, nicht den technischen Administrator ersetzen könne.

Das Ziel der Stadt ist es, nach drei Ebenen abgestuft Personal für die digitalen Schulen zur Verfügung zu stellen. Als erstes seien die Hausmeister gefragt, wenn einfache Dinge zu klären seien, wie etwa das Nachlegen von oder Beliefern mit Druckerpapier oder bei losen Videokabeln zu helfen. Wie Sebastian Gröger von VE-Plan weiter sagte, wird es dann zu den in IT beschlagenen Lehrern mit Sonderstunden auch Fachleute von außen geben. Laut Bürgermeister Böck gibt es diese Dienstleister bereits. Aber jede Schule habe bisher so ihren Weg gefunden. Der nächste Schritt werde sein, "größere Effizienz reinzubekommen".