Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Die Münchner Schaustellerfamilie Geier hat die Idee, im Spätsommer oder Herbst im Unterschleißheimer Valentinspark Festivitäten zu veranstalten. Wie schon 2020 ähnlich angedacht, könnte dort ein Freizeitpark mit Wirtsgarten eingerichtet werden. Das Rathaus prüft nach Aussage von Bürgermeister Christoph Böck (SPD) derzeit, ob so etwas vorstellbar sei und wie es umgesetzt werden könnte. Dann soll der Stadtrat entscheiden. Kurt Geier junior zeigt sich zuversichtlich, dass gerade jetzt bei sinkenden Inzidenzzahlen ein bisschen Feiern wieder erlaubt wird. Er habe ein erprobtes Konzept vorliegen, mit Imbiss, Gastronomie im Freien und allenfalls kleinen Fahrgeschäften, sagt er.

Derzeit sinken die Inzidenzen, in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens folgt ein Öffnungsschritt auf den nächsten. Vor diesem Hintergrund kann Kurt Geier nur schwer nachvollziehen, dass der Freistaat gerade bei seiner Branche bisher noch die Hand draufhält. "Es kann nicht sein, dass deutschlandweit Freizeitpark geöffnet sind und in Bayern nicht." Kinos könnten wieder für Besucher aufmachen. Doch Leute auf Festplätze zu Karussells zu lassen, sei nicht drin.

2020 fielen die Pläne für eine kleine Wiesn in Unterschleißheim wegen steigender Ansteckungsgefahr doch noch ins Wasser. Das Lohhofer Volksfest wurde sowieso abgesagt, ebenso wie in diesem Jahr. Die Familie Geier, die in vierter Generation im Schaustellergeschäft ist, trifft das hart. Die Eltern von Kurt Geier leben heute noch in Unterschleißheim. Außer auf dem Oktoberfest war man eine feste Größe auf dem Lohhofer Volksfest. Drei Autoscooter hat Kurt Geier, die er auf Festplätze schicken könnte. Die einige Möglichkeit bot sich ihm mit einem Autoscooter vergangenes Jahr im Olympiapark, wo beim "Sommer in der Stadt" Marktstände, Buden, Imbissbetriebe und Karussells standen.

Der Volksfestplatz in Unterschleißheim ist mit dem Test- und dem Impfzentrum belegt, aber im Valentinspark könnte dafür nach dem Beispiel der Stadtteilfeste, die Geier in München ausrichtet, eine coronakonforme Veranstaltung stattfinden. Ende Juni oder Anfang Juli schwebt ihm als möglicher Termin vor. Aber sicher seit derzeit noch gar nichts. "Wir sind an einigen Freiluftveranstaltungen dran", sagt Geier. In einigen Tagen und Wochen werde man klarer sehen. Seine große Hoffnung: dass die Staatsregierung die Schausteller nicht vergisst.