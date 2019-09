Am Wochenende wird in der Stadt das 15-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit dem donauschwäbischen Gemeindeverband Zengöalja begangen - mit einem Fest beim Wochenmarkt und einer Feier für geladene Gäste

Die Städtepartnerschaft zwischen Unterschleißheim und dem ungarischen Gemeindeverband Zengöalja lebt. Am Wochenende wird das 15-jährige Bestehen der Verbindung zu den donauschwäbischen Gemeinden gefeiert, die etwa 150 Kilometer südlich von Budapest liegen. Begründet wurde sie 2004 kurz nach dem Beitritt Ungarns zur die Europäischen Union.

Für Samstag, 7. September, lädt das Partnerschaftskomitee zu einem Fest am Wochenmarkt ein, bei dem die ungarischen Partner ihre Waren anbieten. Es gibt traditionelle Speisen wie Gulaschsuppe oder Salami sowie verschiedene Weine, während eine ungarische Familie die passende Musik spielt. Am Sonntag feiern die Gäste mit ihren Gastgebern in einer geschlossenen Veranstaltung das Jubiläum mit Festreden von Bürgermeistern aus Unterschleißheim und einigen der Ortschaften aus Ungarn. Außerdem werden zwei Gemeinden, die in den Verband Zengöalja aufgenommen wurden, nun auch offiziell in der Städtepartnerschaft begrüßt.

Initiiert wurde die Kooperation durch die heutige Vizepräsidentin des Partnerschaftskomitees Unterschleißheim, Regina Gruber, deren Vater aus einer der 24 Gemeinden des Verbands stammt, die sich im Süden Ungarns um den Berg Zengö gruppieren. Grubers Vater war in der Nachkriegszeit wie viele andere Deutschstämmige aus den neuen Staaten des Ostblocks vertrieben worden und nach Bayern gekommen. Die Liebe zu seiner alten Heimat Ungarn gab er aber laut Regina Gruber nie auf und vermittelte sie an seine Kinder. Sie selbst wollte mit der Städtepartnerschaft anderen die Lebensweise, Kultur und Mentalität der Ungarn näherbringen. Heute gibt es zum Beispiel ein Programm, das Jugendliche aus Unterschleißheim, Zengöalja und der französischen Partnergemeinde Le Crès zusammenbringt.

Doch auch bei vielen erwachsenen Unterschleißheimern erfreuen sich die Austauschangebote in die ungarischen Gemeinden großer Beliebtheit. Einige der Teilnehmer fahren sogar regelmäßig mit dem Fahrrad zu den Veranstaltungen in die etwa 550 Kilometer entfernten Partnergemeinden. Der Vorteil bei den Reisen ist laut Gruber, dass die meisten Menschen in diesen Gemeinden Deutsch können und die Verständigung so kein Problem sei. Zudem seien die Leute in dieser Region sehr gastfreundlich und offen. So entwickle sich schnell ein enger Kontakt zu den Einheimischen, selbst wenn man in einem Hotel wohne. Wenn die Ungarn im Gegenzug nach Oberbayern reisen, werden sie bei Gastfamilien untergebracht, so Gruber. Manche hätten in ihren Gastgebern gute Freunde gefunden und würden bei jedem Austausch im selben Haushalt wohnen.

Damit dabei dennoch keine Langeweile aufkommt, wird das Programm laut Regina Gruber jedes Mal neu gestaltet. Bei den vergangenen Besuchen in Ungarn wurden viele der Gemeinden in Kleingruppen besucht. Hinterher tauschte man sich über die "Schätze der Orte" aus, die man in jeder Kommune finden könne. Am Freitag besuchen die Gäste aus Zengöalja beispielsweise in Starnberg das Museum über Sisi, die als Kaiserin von Österreich auch Königin von Ungarn war. Später erwartet sie ein zünftig-bayerischer Abend mit Bier und herzhaftem Essen.