Der 37-jährige Lagerarbeiter, der am 21. Januar bei einem Betriebsunfall in der Lagerhalle einer Logistikfirma in Unterschleißheim von einer Palette am Kopf getroffen wurde, ist am vergangenen Freitag an den Folgen der erlittenen Verletzungen gestorben. Ein Kollege des Mannes hatte auf einer Empore beim Rangieren mit einem Elektrohubgerät versehentlich eine Palette zum Absturz gebracht, diese traf den fünf Meter darunter befindlichen Mann am Kopf. Er starb in einer Münchner Klinik.