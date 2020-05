Weil er eingeschlafen ist, ist ein Autofahrer mit seinem Wagen auf das Heck eines Lastwagens geprallt. Der 23 Jahre alte Mann fuhr am Freitagmorgen gegen 6 Uhr auf der A 92 in Richtung München. Kurz vor der Anschlussstelle Oberschleißheim muss er wohl eingenickt sein und fuhr auf den Lastwagen auf. Bei dem Unfall blieben der müde Fahrer und sein Beifahrer sowie auch der Lkw-Fahrer unverletzt. Zur Absicherung der Unfallstelle wurde die Feuerwehr Unterschleißheim angefordert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 11 000 Euro, schreibt die Polizei.