4. März 2019, 21:59 Uhr Unterschleißheim Unbekannter schubst Mann aufs Gleis

Ein 29-Jähriger hat sich am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr bei einem Sturz ins Gleis am S-Bahnhof Unterschleißheim Schürfwunden sowie eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Der Mann soll Angaben der Polizei zufolge nach einer Streitigkeit von einem bisher Unbekannten ins Gleisbett gestoßen worden sein. Die Bundespolizei hofft, durch die Auswertung der Videoaufzeichnung am Bahnhof das Geschehen rekonstruieren zu können. Eine Gefahr durch einen herannahenden Zug bestand für den 29-jährigen Mann, der mit 0,62 Promille alkoholisiert war, nicht; er wurde zur Behandlung in eine Münchner Klinik gebracht.